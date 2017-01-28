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Челси продал полузащитника в Суиндон Таун

Дион Конрой продолжит карьеру в клубе английской первой лиги

  • 28.01.2017 09:56
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ФК Челси. Дион Конрой
© ФК Челси. Дион Конрой

Полузащитник «Челси» Дион Конрой перешел в клуб Первой Лиги «Суиндон Таун».

Конрой пришел в «Челси» в команду до 13 лет и прошел все этапы Академии, он выступал в МКА и чемпионате команд до 21 года, когда мы добились успеха в 2014 году. 

21-летний футболист, который может играть в обороне и полузащите, провел первую половину сезона в аренде в «Алдершот Таун», где вышел на поле 17 раз во всех турнирах.

Сейчас «Суиндон» находится на 19-м месте в Первой Лиге, и там Конрой снова будет выступать с другими игроками, арендованными у «Челси» -  Чарли Колкеттом, Фанкати Дабо и Исламом Ферузом.

Источник — ФК Челси

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