Роман МЫСАК: «Конкуренция – это шаг вперед для каждого вратаря»

© ФК Карпаты. Роман Мысак

Голкіперська позиція «Карпат» на перших тренувальних зборах була добре укомплектованою. До двох Романів – Підківки і Мисака долучився молодий Іван Сілецький, який саме у Туреччині відзначив свій 21-й день народження, а також досвідчений новачок Євген Боровик. Про стан справ у воротарському цеху за підсумками першого етапу підготовки розповів Роман Мисак.

– Збори – невід’ємна частина нашої роботи, – каже кіпер «Карпат». – Кожного року взимку ми закладаємо фундамент на весь рік. Цього разу завдання було звичним – плідно попрацювати і набрати кращі кондиції. Перший етап видався хорошим, дуже скоро вирушаємо в Туреччину знову.

– Трьох днів вам достатньо для того, щоб перевести подих і знову зануритися у роботу?

– Так, вважаю, що цього вистачить. На перший погляд три дні вихідних – небагато, але цього вдосталь, щоб перепочити, відчути домашню атмосферу і набратися сил.

– З погодою в Туреччині пощастило?

– Вважаю, що умови справді були чудовими. Вже не вперше їздив на збори і завжди не обходилося без серйозних дощів і гроз. Цього разу весь тренувальний процес пройшов за графіком. Жодного тренування не відмінили через погоду. Температура була хорошою, в межах 15°C, лише вітер, можливо, був інколи занадто холодний.

– Як оціниш чотири спаринги, які «Карпати» провели на зборах?

– Виділю перший матч з «Насафом». Мабуть, то був найважчий поєдинок через те, що ми не перебували у потрібних кондиціях, адже лише розпочинали підготовку. Тим більше, якраз перенесли хороші навантаження. З часом м’язи адаптувалися, покращилося взаєморозуміння.

– Євген Боровик казав, що полюбляє працювати з молодими колегами і не соромиться підказати і звернути увагу на певні моменти в тренувальному процесі. Як у вас із взаєморозумінням?

– Євген – хороша людина. Всі воротарі працюють у позитивній атмосфері. Боровик справді може підказати, жодних проблем не виникає. У нас весела обстановка, жартуємо, все гаразд.

– На збори вирушило чотири воротарі, а це означає, що боротьба буде серйозною...

– Конкуренція для кожного голкіпера – це крок вперед і безумовний прогрес. У таких умовах усвідомлюєш, що повинен ще більше викладатися. Фактично зменшився відсоток ймовірності виходу на поле. У старті виходитиме лише один воротар, а в обоймі нас четверо, до того ж є хлопці з молодіжної команди. Тому кожен з нас підходить до тренування з однією ціллю – доводити власну спроможність грати з перших хвилин.

Источник — ФК Карпаты

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