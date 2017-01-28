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Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Я счастлив забить первый мяч за Шахтер»

Форвард «горняков» подвел итоги товарищеского поединка с «Аустрией» (2:2)

  • 28.01.2017 09:31
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ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Аргентинский нападающий открыл счет мячам за донецкую команду и поделился мнением о матче с «Аустрией».

– Поздравляем с первым голом за «Шахтер»! Приятное чувство?
– Спасибо! Я действительно счастлив забить первый мяч в футболке «Шахтера». Это очень важный момент. Но я не могу быть довольным до конца, ведь мы сыграливничью –2:2. Такой клуб, как «Шахтер», стремится к победе в каждом поединке, и то же можно сказать обо мне. Я хочу не только забивать, но и побеждать. Так что к следующей встрече мы подойдем с еще большим желанием выиграть.

– Прокомментируй матч с «Аустрией»: доволен ли своими действиями и команды?
– Мы провели хорошую игру. Особенно учитывая те нагрузки, которые ежедневно получаем на тренировках. Но это неотъемлемая часть предсезонной подготовки. Вчера был важный спарринг с сильным соперником, и команда хорошо себя показала. Что касается меня, то я новичок и только привыкаю к стилю игры «Шахтера».

– Уже есть взаимопонимание с партнерами?
– Да, все отлично. Адаптация проходит хорошо. Просто нужно привыкнуть к тактическим нюансам, чтобы знать, как двигаться, как лучше взаимодействовать с ребятами. Но у меня уже многое получается. От тренировки к тренировке я прогрессирую.

– Сегодня у «Шахтера» спарринг с «Норчепингом». Восстановишься к этому времени?
– Конечно, я готов. Надеюсь, тренер выпустит меня на поле и даст возможность сыграть. Это полезно для меня. С каждым днем становится легче в физическом плане: ноги уже привыкли к высоким нагрузкам, и я чувствую себя значительно лучше.

Источник — ФК Шахтер

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