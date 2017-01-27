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18-й тур
Шальке
0:1
Айнтрахт Ф
27.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шальке - Айнтрахт Ф - 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Шальке» — «Айнтрахт Ф»

  • 28.01.2017 08:40
  • 198 просмотров
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В поединке 18-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Айнтрахт Ф» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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