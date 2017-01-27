Tyigena Taraniv ============ Девочки пожалуйста не сортесь. Поверьте, к вам обоим я не имею никак...

тебя трудно понять! понимаешь валенок 21 -глупость трудно понять!пример для тебя-берём твою сборн...

Пойми, валенок №22 под ником Tyigena, что уровень и класс соперников Динамо и Шахтера немного раз...