Малага без Бойко расписала мировую с Осасуной

Чемпионат Испании. 20-й тур
«Осасуна» – «Малага» – 1:1
Голы: Чаушич, 76 – Камачо, 79
«Осасуна»: Марио Фернандес, Беренгер, Унаи Гарсия, Ойер, Давид Гарсия, Клерк, Иманол Гарсия, Чаушич, Роберто Торрес (Де лас Куэвас, 76), Серхио Леон (Хайме Ромеро, 82), Ориоль Риера (Кодро, 46)
«Малага»: Камени, Росалес, Луис Эрнандес, Демикелис, Хуан Карлос, Камачо, Ресио (Шарлес, 46), Хуанпи (Кеко, 55), Форналс, Чори Кастро, Майкл Сантос (Онтиверос, 79)
Источник — Sport.ua
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