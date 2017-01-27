Айнтрахт минимально обыграл Шальке, Коноплянка вышел на замену

Отразить пеналь при ничейном счёте на последней секунде 2-го тайма - это, конечно, очень круто! ...

Та ну нах! НЕХАЙ валить! Ппц! Сегодня смотрел их матч на канале в ютюб так был в шоке( наверное щ...

Ой как же срали(от радости) фаны шахтера когда Динамо проигало ... И что теперь??? Жуть!!! это ...