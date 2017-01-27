Айнтрахт минимально обыграл Шальке, Коноплянка вышел на замену

Чемпионат Германии. 18-й тур
«Шальке» – «Айнтрахт» – 0:1
Гол: Майер, 33
«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Гайс (Авдижаж, 53), Налдо, Настасич, Шепф (Калиджури, 66), Горетцка, Бенталеб (Коноплянка, 79), Колашинац, Чупо-Мотинг, Бургшталлер
«Айнтрахт»: Линднер, Хасебе, Вальехо, Абрахам, Маскарель, Чендлер, Гачинович (Тарашай, 90+1), Баркок (Гектор, 85), Ощипка, Хргота (Сеферович, 62), Майер
Предупреждения: Бенталеб, Колашинац – Ощипка
Источник — Sport.ua
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