Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «У нас были хорошие шансы, чтобы вырвать победу»

© shakhtar.com. Вячеслав Танковский

Футболисты донецкой команды Вячеслав Танковский и Сергей Кривцов поделились впечатлениями от спарринга с «Аустрией».



Вячеслав Танковский, полузащитник «Шахтера»:



– Матч получился непростым. Когда вышел на поле во втором тайме, то счет был не в нашу пользу, и поэтому нужно было искать свои моменты у ворот «Аустрии». Очень старались не проиграть, но где-то нам не везло. Преимуществом, считаю, владел «Шахтер», и даже когда сравняли, у нас были хорошие шансы, чтобы вырвать победу. В целом рад, что смог забить, – этот гол был очень важен для нашей команды.



Сергей Кривцов, защитник «Шахтера»:



– Встречались с хорошим соперником, который занимает четвертое место в чемпионате Австрии. Плюс мы находимся под небольшой физической нагрузкой, поэтому играли двумя составами по тайму, и все получили практику. Физическое состояние позволяет отработать и больше, но в данный момент тренеры хотят посмотреть на взаимодействия футболистов в разных сочетаниях. А уже когда начнут наигрывать состав на «Сельту», тогда те ребята будут проводить на поле больше тайма. Мы тренируемся в двухразовом режиме, утром перед матчем было занятие. Таким образом набираем кондиции и подходим к оптимальной форме.

Источник — ФК Шахтер

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