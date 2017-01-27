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Мирослав СТУПАР: «Коллина не умеет никого слушать»

Экс-арбитр ФИФА остался недоволен работой итальянского специалиста

  • 27.01.2017 22:55
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dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар негативно оцінив роботу П'єрлуїджі Колліни на посаді куратора суддівського корпусу України.

- Шість років - це солідний термін щоб показати позитивні зміни. Ми чекали побачити наших арбітрів в еліт-групі УЕФА, чекали побачити їх хоча б у груповому раунді Ліги чемпіонів. Це було б чудовим доказом його ефективної роботи. Але Колліна не зумів знайти методів, щоб підготувати українців до такого рівня.

Він вніс у наш футбол європейський менталітет, коли за помилку  арбітру нічого не буде. Попустить максимум один-два тури і  знову з’являється на полі. Раніше кожен арбітр знав, що за помилки слід дорого платити.

Коліна стверджує, що арбітраж в Україні став кращим. Із зовні це дійсно так - проблемних матчів стало менше. Але ви погляньте як впав рівень самого чемпіонату. Наскільки зменшилась напруга в іграх. І на цьому фоні рівень арбітрів дійсно виглядає трішки краще. Хоча, якби ми мали чемпіонат такий, як три-чотири роки тому, ситуація була б плачевна. Жодних зрушень на краще немає.

Я попрацював з Колліною і можу сказати - це театр одного актора. На засіданнях говорить лише він. Жодних дискусій бути не може, жодних думок бути не може. Є лише одна вірна думка і це думка Колліни. Ну так не може бути в демократичному суспільстві. Він не вміє нікого слухати.

- Якщо він піде, в Україні є ким його замінити?
- Невже ви гадаєте, що керівник корпусу арбітрів - це щось неймовірно складе. Це ж не квантова фізика. Для цього потрібна просто чесна людина, яка не ділить команди на білі і чорні, яка не прислухається до сторонніх порад кого слід присадити, а кому допомогти і яка чітко виконує всі методичні вимоги, які прописані в комітеті арбітрів.

Зрештою, підрахували, що за ці шість років йому заплатили за роботу 4 мільйони євро. Переконаний, що за такі гроші можна було модернізувати наш суддівський корпус набагато краще і без італійця.

Источник — ПлюсСпорт

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