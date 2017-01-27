Антонио КОНТЕ: «Если мы сохраним этот состав, я буду просто счастлив»

© ФК Челси. Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих пожеланиях во время зимнего трансферного окна.

«Клуб знает о моих пожеланиях в это трансферное окно. Если мы сохраним этот состав, я буду просто счастлив. Мы должны укрепить свой состав количественно, поскольку на некоторые позиции у нас совсем мало кандидатов. Если это произойдет, я буду рад. Если нет, для меня ничего не изменится. Мы продолжаем двигаться в этом направлении и стараемся добиваться прогресса от наших молодых игроков — Мусонды, Кенеди и Аке», - сказал Конте.

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.