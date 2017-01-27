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Антонио КОНТЕ: «Если мы сохраним этот состав, я буду просто счастлив»

Наставник «Челси» — о своих пожеланиях на время трансферного окна

  • 27.01.2017 21:56
  • 313 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих пожеланиях во время зимнего трансферного окна.

«Клуб знает о моих пожеланиях в это трансферное окно. Если мы сохраним этот состав, я буду просто счастлив. Мы должны укрепить свой состав количественно, поскольку на некоторые позиции у нас совсем мало кандидатов. Если это произойдет, я буду рад. Если нет, для меня ничего не изменится. Мы продолжаем двигаться в этом направлении и стараемся добиваться прогресса от наших молодых игроков — Мусонды, Кенеди и Аке», - сказал Конте.

Источник — ФК Челси

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Комментарии
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 27.01.2017 22:38
    0
    За его английский мне его хочется убить, но блин до чего же позитивный человек)
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