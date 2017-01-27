Йожеф САБО: «Спасти Днепр может какой-нибудь миллиардер»

© footballua.tv. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что спасти «Днепр» может только чудо.

«Вероятнее всего, клуб окажется или в Первой лиге, или еще ниже. Президент «Днепра» не собирается платить по счетам, а это значит, минимум, понижение в классе. Но это бесконечная история. Даже если Коломойский расплатится с испанцами, то дальше придется отдавать долги бывшему тренеру Мирону Маркевичу, другим людям, которых уже собралось немало.



Раньше у Коломойского были неплохие заработки, а сейчас одни расходы. У бизнесмена отобрали одни активы, другие… Видимо, он обиделся, ведь такими вещами не разбрасываются. Коломойский платить за «Днепр» не собирается. Купит ли кто-то «Днепр»? Сложно сказать. Сейчас такое время, что все стараются экономить. Ринату Ахметову это не нужно, ведь ему тоже тяжело. Помимо донецкого «Шахтера», Ахметов содержит всю Донецкую область, огромные суммы уходят на содержание стариков. Тяжело сегодня и братьям Суркисам. В нынешней ситуации спасти «Днепр» может какой-нибудь миллиардер. Но таких сегодня нет. Возможно, помочь команде смогут китайцы, которые сегодня вкладывают в футбол огромные суммы», — отмечает эксперт.

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