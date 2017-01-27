Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Йожеф САБО: «Спасти Днепр может какой-нибудь миллиардер»

Эксперт считает, что дни команды сочтены

  • 27.01.2017 21:16
  • 615 просмотров
  • 4 комментария
Метки
footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что спасти «Днепр» может только чудо.

«Вероятнее всего, клуб окажется или в Первой лиге, или еще ниже. Президент «Днепра» не собирается платить по счетам, а это значит, минимум, понижение в классе. Но это бесконечная история. Даже если Коломойский расплатится с испанцами, то дальше придется отдавать долги бывшему тренеру Мирону Маркевичу, другим людям, которых уже собралось немало.

Раньше у Коломойского были неплохие заработки, а сейчас одни расходы. У бизнесмена отобрали одни активы, другие… Видимо, он обиделся, ведь такими вещами не разбрасываются. Коломойский платить за «Днепр» не собирается. Купит ли кто-то «Днепр»? Сложно сказать. Сейчас такое время, что все стараются экономить. Ринату Ахметову это не нужно, ведь ему тоже тяжело. Помимо донецкого «Шахтера», Ахметов содержит всю Донецкую область, огромные суммы уходят на содержание стариков. Тяжело сегодня и братьям Суркисам. В нынешней ситуации спасти «Днепр» может какой-нибудь миллиардер. Но таких сегодня нет. Возможно, помочь команде смогут китайцы, которые сегодня вкладывают в футбол огромные суммы», — отмечает эксперт.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    grebenkin1
      grebenkin1, 27.01.2017 21:39
    +4
    Пора уже Сабо не смешить людей.что за бред о содержании донецкой области и кучи стариков?или он имеет в виду поддержку сепаров.путем продажи им товаров.которые потом перепродаются по тройным ценам населению?неплохая поддержка однако..Авообще пора бы банно-прачечному генералу закрыть рот и сидеть тихо на пенсии молча дабы тупость не проявлялась
    Ссылка
    Всеволод Фомичев
      Всеволод Фомичев, 27.01.2017 21:44
    0
    Каких-нибудь миллиардеров не бывает.
    Ссылка
    Василий Ковальский
    online
      Василий Ковальский, 27.01.2017 21:50
    0
    Миллиардеры - люди умные , а умные люди не будут браться за то , что погрязло в долгах
    Ссылка
    checna-ebet-russia-2
    online
      checna-ebet-russia-2, 27.01.2017 21:57
    0
    grebenkin1, 27.01.2017 21:39
    Пора уже Сабо не смешить людей.что за бред о содержании донецкой области и кучи стариков?или он имеет в виду поддержку сепаров.путем продажи им товаров.которые потом перепродаются по тройным ценам населению?неплохая поддержка однако..Авообще пора бы банно-прачечному генералу закрыть рот и сидеть тихо на пенсии молча дабы тупость не проявлялась
    Ежик на старости лет проституцией занялся. Не мешайте ему зарабатывать. Каждый это делает как умеет. Ежик по молодости ковры пиздил, сейчас поднялся - личной пресс-секретуткой Рината пашет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.