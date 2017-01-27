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Александрия обыграла Зарю из Бельц на сборах в Турции

Украинский клуб забил два безответных мяча в первом тайме

  • 27.01.2017 20:59
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Сьогодні ФК «Олександрія» провів свій заключний, четвертий спаринг, в рамках першого навчально-тренувального збору в Туреччині. Суперником української команди була «Зоря» із Молдови. 

В першій половині зустрічі олександрійці змогли двічі «розписатися» у воротах «Зорі». Першим це зробив Старенький. Дубаіч обіграв двох захисників молдавського клубу і віддав точний пас на Сергія, який влучно пробив по воротам не без допомоги рикошету. Подвоїв перевагу потенційний новачок Б.Дубаїч, який прийняв м'яч у карному майданчику і з розвороту завдав точного удару. Довести рахунок до непристойного в першому таймі міг Т.Луцевіч, але вийшовши на побачення з голкіпером тет-а-тет, програв свою дуель. «Зоря» ж свої нагоди створювала в основному після стандартних положень, але по-справжньому небезпечного моменту біля воріт Новака так і не було. 

Під час всього другого тайму команди виконували багато замін, що вплинуло на швидкість та зміст гри. Моментів біля воріт як однієї, так і іншої команди стало меньше. За «Олександрію» шанс забити не використали Чорній та Запорожан. Небезпечно пробивав Микицей, але його удар парирував воротар. Варто відзначити і два моменти «Зорі», де в першому випадку гравець вийшов найже віч-на-віч, але з гострого кута не влучив по воротах, а в іншому, після удару головою молдавського нападника, свою команду врятував Леванідов. 

2:0 - впевнена перемога «Олександрії», яка завершує свої контрольні зустрічі на першому навчально-тренувальному зборі на мажорній ноті.

ФК «Олександрія» - «Зоря» (Бєльці, Молдова) - 2:0 (2:0) 

ФК «Олександрія»: 

1-й тайм: Новак, Бондаренко, Гітченко, Путраш, Шкіндер, Чорній, Огіря, Леонов, Старенький, Дубаїч, Луцевіч 

На заміну в другому таймі у складі ФК «Олександрія» виходили: Леванідов, Басов, Микицей, Банада, Чеботаєв, Пономар, Цуріков, Грицук, Запорожан, Козак.

Источник — ФК Александрия

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