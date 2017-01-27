Шарпар находится на просмотре в Ворскле

Я вот только не пойму неужели им так нравится по арендам ездить, найдите себе хорошую команду кот...

Дави тва...рь

Тепер ясно чому Будка їздив на перший тренувальний збір Заманили, мол потрібен, підписав кон...

Та не..., это не игрок Шахтера...