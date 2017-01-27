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Шарпар находится на просмотре в Ворскле

Опытный хавбек готов усилить полтавский коллектив

  • 27.01.2017 20:26
  • 54 просмотров
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ФК Волынь. Вячеслав Шарпар
© ФК Волынь. Вячеслав Шарпар

Украинский футболист Вячеслав Шарпар, который провел прошлый сезон в казахстанском «Атырау», находится на просмотре в полтавской «Ворскле».

Напомним, последним клубом в ЧУ для 29-летнего полузащитника была луцкая «Волынь».

На данный момент «Ворскла» находится на сборах в Турции.

Источник — Footboom

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