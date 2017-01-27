Шарпар находится на просмотре в Ворскле

Украинский футболист Вячеслав Шарпар, который провел прошлый сезон в казахстанском «Атырау», находится на просмотре в полтавской «Ворскле».
Напомним, последним клубом в ЧУ для 29-летнего полузащитника была луцкая «Волынь».
На данный момент «Ворскла» находится на сборах в Турции.
Источник — Footboom
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