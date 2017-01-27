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Футбольный агент Вадим Шаблий, который представляет интересы Филиппа Будковского, сообщил, что его подопечный продлил контракт с донецким «Шахтером» на 3 с половиной года.

«В последние дни прочитал в прессе много материалов типа «Шахтер» не рассчитывает на Будковского». Хотелось бы опровергнуть эти домыслы. В последние полгода, выступая за «Анжи», Филипп очень прилично проявил себя. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях.

Ему только 24. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. Играть стабильно, постоянно. И Будковский будет играть. На данный момент, не в Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, – в «Шахтере». «Шахтере», который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Филипп Будковский продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года», – написал Шаблий в Instagram.

Ранее сообщалось, что Будковский возвращается в «Анжи».

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