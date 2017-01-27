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Будковский продлил контракт с Шахтером

Трудовое соглашение рассчитано на 3,5 года

  • 27.01.2017 20:05
  • 834 просмотров
  • 4 комментария
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instagram.com/shablii_vadim
© instagram.com/shablii_vadim

Футбольный агент Вадим Шаблий, который представляет интересы Филиппа Будковского, сообщил, что его подопечный продлил контракт с донецким «Шахтером» на 3 с половиной года.

«В последние дни прочитал в прессе много материалов типа «Шахтер» не рассчитывает на Будковского». Хотелось бы опровергнуть эти домыслы. В последние полгода, выступая за «Анжи», Филипп очень прилично проявил себя. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях.

Ему только 24. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. Играть стабильно, постоянно. И Будковский будет играть. На данный момент, не в Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, – в «Шахтере». «Шахтере», который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Филипп Будковский продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года», – написал Шаблий в Instagram.

Ранее сообщалось, что Будковский возвращается в «Анжи».

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Комментарии
    Ммм Ммм
    online
      Ммм Ммм, 27.01.2017 20:09
    0
    Та не..., это не игрок Шахтера...
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    v-oskar-v
      v-oskar-v, 27.01.2017 20:10
    +1
    Тепер ясно чому Будка їздив на перший тренувальний збір Заманили, мол потрібен, підписав контракт і знову оренда Короче іншим разом.
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    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 27.01.2017 20:17
    -3
    Дави тва...рь
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 27.01.2017 20:21
    +1
    Я вот только не пойму неужели им так нравится по арендам ездить, найдите себе хорошую команду которая в вас нуждается и подпишите с ней контракт, зачем подписывать контракт заранее понимая, что вы этой команде не нужны. Фонмин так всю свою карьеру в аренде провел, надеясь что когда нибудь в Шахтер попадет.
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