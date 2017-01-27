Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Готов работать с Днепром в любой лиге»

© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко заявил о том, что не собирается покидать команду в трудную минуту.

«Я готов работать с «Днепром» в любой лиге, поэтому со мной никаких проблем нет. Готов приносить пользу «Днепру» столько, сколько это понадобится», — сказал Михайленко.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что президент «Днепра» Игорь Коломойский отказался финансировать клуб.

Источник — ТК Футбол

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