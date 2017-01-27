ОФИЦИАЛЬНО: Танчик перешел в венгерский Дьирмот

Экс-полузащитник донецкого «Олимпика» Владимир Танчик перешел в венгерский «Дьирмот». Как сообщает официальный сайт аутсайдера чемпионата Венгрии, 25-летний футболист подписал контракт сроком на 6 месяцев.

Напомним, что Танчик выступал за «Олимпик» с 2015-го года, в составе которого провел 21 матч и забил 2 гола. Ранее хавбек защищал цвета «Львова», «Севастополя», «Руха» и «Гурника».

Источник — Sport.ua

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