Музыканты для Баварии и стена Ковача для Шальке

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Новый тур чемпионата Германии несет нам большое количество интриги. Хотя каждый тур немецкой Бундеслиги ныне можно назвать непредсказуемым и интригующим… Взять к примеру, встречу «Шальке» и «Айнтрахта». Еще в прошлом чемпионате команды находились на разных полюсах турнирной таблицы - «Шальке» отчаянно боролся за еврокубки и добился своего, выйти в розыгрыш Лиги Европы, а «Айнтрахт» пытался сохранить место в элитном дивизионе и благодаря усилиям своего нового коуча Нико Ковача выполнил это задание. В новом сезоне Франкфурт предстал перед публикой в совершенно ином обличии, несмотря на то, что Ковач не делал серьезных трансферных вливаний. «Шальке» же, оставаясь одной из самых богатых команд Германии, не может найти ту самую победную формулу, которая вернет их на пьедестал чемпионата.

Лишь в прошлом туре против «Ингольштадта» команде Маркуса Вайнцирля удалось прервать свою безвыигрышную серию из четырех матчей и победить с минимальным перевесом - 1:0, забив гол на финальной минуте игры. А вот команда Ковача никак не может выйти из крутого пике, в которое ее отправил матч против «Аугсбурга» в начале декабря прошлого года. После этого поединка «Айнтрахт» смог набрать лишь 4 очка в четырех матчах, что стоило команде лидерских позиций. Поражение в прошлом туре от «Лейпцига» со счетом 0:3 лишь подтвердило догадки, что в королевстве клуба из Франкфурта не все так хорошо и этой команде необходимо задуматься над тем, чтобы все-таки усилить свой состав качественными исполнителями. Несмотря на это поражение, «орлы» имеют после 17-ти матчей всего 15 пропущенных голов в своем пассиве, это лучший их показатель за время выступления в элитных дивизионах.

«Шальке» еще не обыгрывал команды из топ-6 турнирной таблицы в этом сезоне. «Айнтрахт» не пропускал голов в свои ворота в последних шести матчах, которые проводил в пятницу. Пять из этих матчей завершились нулевой ничьей. В матче первого круга Франкфурт праздновал победу с минимальным счетом - 1:0. В Гельзенкирхене «орлы» не побеждают с 1999-го года, когда смогли добыть яркую победу со счетом 3:2 и спасти для себя место в первой Бундеслиге.

«Шальке» - «Айнтрахт»

27 января, «Велтинс-Арена» - 21:30

Арбитр - Р.Хартманн

Прогноз Sport.ua - 2:1

П1 - 1.72 Х - 3.64 П2 - 5.3

Позже ожидайте анонс остальных матчей…

«Вердер» - «Бавария»

28 января, «Везерштадион» - 16:30

Арбитр - Ш.Штегеманн

Прогноз Sport.ua - 1:2

П1 - 14 Х - 7.16 П2 - 1.2

«Лейпциг» - «Хоффенхайм»

28 января, «Ред Булл Арена» - 16:30

Арбитр - В.Штарк

Прогноз Sport.ua - 1:1

П1 - 1.75 Х - 3.85 П2 - 4.76

Алексей ГОРЛАЧ

Источник — Sport.ua

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