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В Карпатах нашли замену Бланко-Лещуку

Экс-игрок «Карпат» Батиста привез во Львов бразильского нападающего

  • 27.01.2017 17:50
  • 1445 просмотров
  • 3 комментария
Метки
В Карпатах нашли замену Бланко-Лещуку

«Карпаты» пытаются найти полноценную замену форварду Бланко-Лещуку, который перешел в «Шахтер».


 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 27.01.2017 18:30
    -1
    поспішив Шахтар з Лещуком, тут от бразильця привезли
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    movkli
    online
      movkli, 27.01.2017 18:45
    0
    на фото Батиста? ))))
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    movkli
    online
      movkli, 27.01.2017 18:48
    0
    а дочитал, это Батиста привез, думал Батиста вернулся, глядя на фотку)
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