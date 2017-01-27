«Карпаты» пытаются найти полноценную замену форварду Бланко-Лещуку, который перешел в «Шахтер».
Источник — ТК Футбол
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«Карпаты» пытаются найти полноценную замену форварду Бланко-Лещуку, который перешел в «Шахтер».
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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