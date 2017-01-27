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Бланко-Лещук на острие атаки Шахтера в матче против Аустрии

Стал известен стартовый состав «горняков» на товарищеский матч против «Аустрии»

  • 27.01.2017 17:05
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Бланко-Лещук на острие атаки Шахтера в матче против Аустрии
27 января «Шахтер» в первом контрольном матче на сборе в Португалии встречается с австрийской «Аустрией». Вашему вниманию – состав дончан.
 
«Шахтер»: 55. Кудрик, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 25. Матвиенко, 17. Малышев, 8. Фред, 10. Бернард, 28. Тайсон, 59. Зубков, 99. Лещук
 
Запасные: 26. Шевченко, 30. Пятов, 32. Каниболоцкий, 14. Кобин, 18. Ордец, 38. Кривцов, 66. Азеведо, 6. Степаненко, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 12. Алан Патрик, 24. Танковский, 19. Феррейра, 41. Борячук
 
Главный тренер: Паулу Фонсека
 

Источник — ФК Шахтер

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