Администратор Шахтера: «Всегда смотрим на качество предложения»

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25 января «Шахтер» улетел на свой второй зимний сбор в Португалию. На родине своего главного тренера Пауло Фонсеки команда пробудет до 9 февраля и будет непосредственно готовится к матчу Лиги Европы против испанской «Сельты».

Но подготовка команды напрямую зависит от работы административного департамента клуба, который обеспечивает футболистам и тренерам все условия для плодотворных тренировок. О том, с чего начинаются сборы «Шахтера» «КП» в Украине» рассказал Виталий Хливнюк.

- Как правило, стартовать нужно уже за полгода. Подготовка к летним сборам начнется уже в феврале. Мы с тренером определяем календарь, понимаем его требования, и уже исходя из этого, выбираем место для предсезонных сборов.

Основное требование – наличие двух тренировочных полей для команды, а это сразу ограничивает возможности отелей. Как правило, отели предоставляют в распоряжение одно поле, но для нас главное – комфортная работа команды. Мы обсуждаем каждую деталь: твердость поля, высоту травы, полив. К примеру, летом, когда мы проводили сборы в Нидерландах, то за две недели приезжали наши грассмены и готовили поле. Кроме этого мы учитываем пожелания наших тренеров по физподготовке. Первые сборы – втягивающие, они насыщены работой в тренажерном зале, поэтому должен быть определенный зал с необходимым оборудованием. Перелет, проживание – это уже второстепенные моменты.

Сумма, в которую обходятся сборы – вариативная, и из года в год она меняется, и зависит от количества дней проживания, от количества игроков на сборе. Также меняется стоимость чартерных перелетов. Поэтому сказать точную сумму – сложно.

Почему многие украинские клубы предпочитают Турцию? Все зависит от требований конкретной команды и условий, в которых она готова работать. Мне сложно говорить обо всех украинских клубах. Для «Шахтера», например, важно, чтобы команда проживала в гостинице, где будет качественный сервис, который соответствует уровню сетевых европейских отелей, когда ты приезжаешь и получаешь определенный стандарт сервиса.

Перед сборами мы обычно проводим исследования рынка и изучаем компании, которые предоставляют необходимые нам услуги. В Испании есть компания FootballImpact, через которую все работают. Мы зачастую напрямую выходим на несколько компаний и проводим тендер для определения того, с кем работать.

Когда мы договариваемся, то подписываем контракты со всеми участниками процесса, поэтому наши условия выполняются и форс-мажоров не случается. Но бывают ситуации, когда во время сборов игрок может получить травму и требуется медицинское обслуживание, перелеты. Либо же новый игрок приезжает в команду. Так у нас случилось, когда Бланко Лещук перешел к нам из «Карпат». И мы должны были в кратчайшие сроки доставить футболиста на сбор, чтобы он приступил к тренировкам. Такие моменты могут вести к увеличению бюджета. Но все остальное оговорено заранее. У нас есть требования, технические документы, в которых все расписано, даже по минутам. Что касается спаррингов, то у каждой команды есть райдер, согласно условиям которого они готовы проводить матч. На предсезонных сборах проведением матчей занимается либо лицензированный агент ФИФА, либо та сторона, которая проводит турниры или сборы для команды. Матчи планируются за месяц до начала сборов, поэтому клубы-соперники заранее подписывают документы, в которых прописываются все условия проведения матча, в том числе штрафы за невыполнение обязательств. Если матч не состоится, то, как правило, все расходы несет организатор матча, а не футбольный клуб.

Перед началом сборов мы как правило организовываем инспекционные поездки, смотрим отели, инфраструктуру, в том числе, и как работает кухня. Если у нас есть необходимость привезти своего шеф-повара, мы это делаем.

Турне? Маркетологи и коммерческий департамент мониторят, где востребован наш бренд, и как мы можем, поехав в турне, выйти на самоокупаемость или получить от этого определенную выгоду. Поездка в Бразилию – это было решение клуба. У нас в составе много бразильских игроков, которые там интересны. И посещаемость стадиона это подтвердила. Был большой живой интерес.

Многое зависит от востребованности «Шахтера», а также качества турниров, которые заинтересуют нас. И с финансовой точки зрения тоже.

Мы всегда смотрим на качество предложения. Задачи удешевить сборы у нас нет. Мы оптимизируем предложения, чтобы выбрать лучшую цену. Качество должно соответствовать той цене, которая есть на рынке.

Источник — Комсомольская правда

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