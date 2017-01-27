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Будковский возвращается в Анжи

Нападающий донецкого «Шахтера» вернется в чемпионат России

  • 27.01.2017 16:41
  • 808 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Анжи. Филипп Будковский
© ФК Анжи. Филипп Будковский
Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи». Клубы уже договорились о его переходе. Об условиях сделки не сообщается. За грозненцев 24-летний защитник провел в нынешнем сезоне 4 матча.
 
Кроме того, продолжит выступление за «Анжи» нападающий Филипп Будковский, вновь арендованный у «Шахтера». На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет защитник «Динамо» Виталий Дьяков, в первой части сезона выступавший за «Томь».
 

Источник — Sportbox

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 27.01.2017 17:23
    0
    Розумна людина зробить так: Залишиться в Зорі, засвітиться на груповійСтадії ЛЕ і перейде в добротнуЕвропейськуКоманду (так зробив Караваєв)
    Людина з лапчатоюЛогікою: Перейде на крайСвіту в махачкалу, буде боротись за виживання в посереднійЛізі, при цьому втратить місце в Збірній, хоча буде включати дурачка і розказувавти що він буде робити все щоб туди потрапити (так зробить Філіп)
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 27.01.2017 17:29
    0
    Зачем им дрова?
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