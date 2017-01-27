Будковский возвращается в Анжи

© ФК Анжи. Филипп Будковский

Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи». Клубы уже договорились о его переходе. Об условиях сделки не сообщается. За грозненцев 24-летний защитник провел в нынешнем сезоне 4 матча.

Кроме того, продолжит выступление за «Анжи» нападающий Филипп Будковский, вновь арендованный у «Шахтера». На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет защитник «Динамо» Виталий Дьяков, в первой части сезона выступавший за «Томь».

Источник — Sportbox

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