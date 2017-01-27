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Месси позвал на собственную свадьбу 700 гостей

Нападающий «Барселоны» решил покончить с холостяцкой жизнью

  • 27.01.2017 16:29
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Месси позвал на собственную свадьбу 700 гостей
24 июня 2017-го года состоится свадьба нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с его возлюбленной Антонеллой Рокуццо. Именно в этот день Месси будет отмечать свое 30-летие.
 
Напомним, что со своей гражданской женой Месси живет последние 8 лет и воспитывает двух сыновей. Церемония бракосочетания пройдет в аргентинском городе Росарио, а на нее Месси пригласил уже 700 гостей.
 

Источник — Sport.ua

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