Владимир МУНТЯН: «Ажиотаж вокруг болезни Базилевича неуместен»

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В Интернете появились призывы с просьбой материально помочь прославленному футболисту, тренеру, методисту и тактику Олегу Базилевичу. Как выяснилось, 78-летний Олег Петрович уже долгие годы сражается с неизлечимым прогрессирующим заболеванием - болезнью Паркинсона. Уход за пациентом требует больших усилий и значительных финансовых расходов - на покупку зарубежных препаратов.

Это информацию подтвердил доктор Алексей Пелепейченко, который последние 7 лет является лечащим врачом Базилевича.

- Эта информация актуальна. Из этических соображения я, конечно, не могу раскрывать подробности лечения. Скажу лишь, что помощь нужна. Олег Петрович сейчас находится в загородном доме. Болезнь действительно тяжелая. Требуется масса усилий родственников, врачей, обслуживающего персонала.

В то же время в «Динамо» утверждают, что о ситуации знают, но до последнего времени речь о финансовой помощи не шла.

- Конечно, мы знаем о болезни Олега Петровича и много раз к нему приезжали, навещали, поддерживали связь. С ним беседовали Анатолий Сучков, Владимир Веремеев, Андрей Биба, Анатолий Крощенко, я. Так что мы постоянно его морально поддерживаем. Никто о нем не забыл, не бросил, - говорит руководитель общественной организации «Ветераны футбольного клуба «Динамо» Киев» Владимир Мунтян. - Кроме этого, постоянно находимся в контакте с его врачами, но никто никогда не поднимал вопрос о том, что ему чего-то не хватает, или что нужна финансовая помощь, иначе мы бы нашли способ, как ее оказать. А так с удивлением прочитали об этом в интернете. Поднявшийся ажиотаж вокруг этого совершенно неуместен. Люди, которые об этом пишут, просто не знают ситуацию.

- Конечно, состояние Олега Базилевича, действительно, тяжелое – болезнь Паркинсона невозможно остановить, уколы помогают лишь замедлить ее, - добавил Мунтян. - Жена Ирина его давно перевезла в их загородный дом. Там за ним ведется полноценный уход, дежурят медсестры. Когда наши ребята у него последний раз были, он посидел с ними минут пять, после чего медсестры увели его отдыхать – дольше общаться он уже не может.

Источник — Комсомольская правда

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