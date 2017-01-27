Трабзонспору интересен нападающий Шахтера

© ФК Шахтер, Факундо Феррейра

Аргентинский форвард «Шахтера» Факундо Феррейра привлек внимание турецкого «Трабзонспора». Бордово-голубые заинтересовались в одном из самых результативных форвардов нынешнего чемпионата Украины и хотят в ближайшее время согласовать с Шахтером его переход.

Приоритетным вариантом для Трабзонспора является аренда Феррейры до конца сезона с возможностью его выкупа в летнее трансферное окно. О реакции Горняков не сообщается, однако вряд ли Шахтер согласится отпустить своего игрока на подобных условиях.

Напомним, Шахтер приобрел Феррейру летом 2013 года за 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне Факундо является основным форвардом команды Паулу Фонсеки, проведя 11 голов в 18 матчах во всех соревнованиях.

Источник — Шахта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.