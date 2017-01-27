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Трабзонспору интересен нападающий Шахтера

Факундо Феррейра может перебраться в чемпионат Турции

  • 27.01.2017 15:43
  • 505 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер, Факундо Феррейра
© ФК Шахтер, Факундо Феррейра
Аргентинский форвард «Шахтера» Факундо Феррейра привлек внимание турецкого «Трабзонспора». Бордово-голубые заинтересовались в одном из самых результативных форвардов нынешнего чемпионата Украины и хотят в ближайшее время согласовать с Шахтером его переход.
 
Приоритетным вариантом для Трабзонспора является аренда Феррейры до конца сезона с возможностью его выкупа в летнее трансферное окно. О реакции Горняков не сообщается, однако вряд ли Шахтер согласится отпустить своего игрока на подобных условиях.
 
Напомним, Шахтер приобрел Феррейру летом 2013 года за 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне Факундо является основным форвардом команды Паулу Фонсеки, проведя 11 голов в 18 матчах во всех соревнованиях.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 27.01.2017 15:51
    +1
    Продавать не думая
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 27.01.2017 15:54
    0
    якщо за нього ще й гроші дадуть, то продавайте.
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    joe777
    online
      joe777, 27.01.2017 15:58
    -1
    донецкие еще и доплатить должны
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