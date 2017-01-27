Олег БЛОХИН: «Ярмоленко? Многих покупают и в 30 лет»

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Легенда киевского «Динамо» Олег Блохин — о шутке с Игорем Белановым, перспективах Андрея Ярмоленко, воспитании молодежи и многом другом.

Олег Блохин — без преувеличения, лучший тренер сборной Украины за всю ее историю. Именно с ним во главе национальная команда показывала свои лучшие результаты: вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Германии и достойно выступила на домашнем чемпионате Европы. Работу в сборной сменил период в киевском «Динамо», а после ухода из родного клуба именитый тренер все еще ищет себе новую команду.

— Олег Владимирович, все уже заскучали по вам, когда ожидать вашего возвращения в большой футбол?

— Были предложения, но конкретного пока ничего. Предложения были, но я думаю, что нет, внимания они не достойны. За Китай был разговор. Но ни о чем конкретно не договорились. Восток, просто, дело тонкое, я считаю.

— Вы слышали, что недавно вашего экс-партнера Игоря Беланова обидели. В France Football написали, что его «Золотой мяч» нужно было Марадоне вручить, как вы думаете, правильное замечание и на вашу награду, случайно, никто не охотился?

— Да нет, за моим «Мячом» никто не охотился. А с Белановым, наверное, это шутка какая-то. Вернуть обратно ход истории нельзя. Если дали «Золотой мяч», то отбирать назад нельзя. Я думаю, что это неправильно.

— Если говорить о других легендах «Динамо», но уже современности. Недавно Шовковский и Гусев покинули киевский клуб. В «Динамо» завершилась целая эпоха?

— Рано или поздно эпоха игрока в «Динамо» заканчивается, и он перестает играть в киевском клубе. Могу только пожелать здоровья и счастья, как Саше, так и Олегу Гусеву. А эпохи, они заканчиваются. Когда-то играл Биба, когда-то Войнов, когда-то Блохин и другие игроки. Но все рано или поздно заканчивается. Время не стоит на месте. Но я уверен, что у них хорошая жизнь будет и после футбола.

— Болельщики возмущены тем, что игроки не провели свой прощальный матч, а какое ваше отношение к этому, нужен ли он?

— Не знаю, это выбор каждого человека. Я думаю, что все зависит от игроков, от того насколько они сами этого захотят, какое они примут решение.

Когда я свою прощальную игру проводил, то сам все организовывал. Именно поэтому нужно у ребят спрашивать. Наверное, это тяжело финансово. Затраты при этом всем очень большие, моральные прежде всего, организационные. Тогда было нелегко организовывать, а сейчас вообще сложно.

— Недавно на встрече с болельщиками Ребров сказал, что, несмотря на пользу Ярмоленко, он готов отпустить игрока, если тот этого захочет. Как вы думаете, он еще может уехать в Европу в 27 лет?

— Шансы есть везде и всегда, сейчас игроков и за 30 лет покупают, так что возможность у него есть. Но это зависит только от Ярмоленко и от клуба, точнее от того, какое решение они примут. Если будет такое предложение, которое устроит и Ярмоленко и «Динамо», то, я думаю, он уйдет. Правда, нет такого предложения, насколько я знаю. Есть только слухи, так что об этом и разговаривать то нечего. Но любой игрок, я думаю, хотел бы попробовать свои силы. Ярмоленко уже многое сделал для клуба и, наверное, он бы хотел попробовать себя в зарубежном клубе. Это мое мнение. Игрок же не уходит в 20 лет, что только заявил о себе и ушел. Нет, он уже многое сделал для «Динамо», поэтому такое явление нормальное. Но, опять же, все зависит от человека, от личного мнения и желания Ярмоленко.

— Впрочем, немало украинских игроков предпочитают Турцию Европе. Как вы думаете, с чем это связанно, неужто их чемпионат сильнее нашего?

— Это их личный вопрос, не знаю, почему так. Может быть, там просто море теплое. Ну, они сделали все, что могли. Кто-то прошел, кто-то не прошел. «Заря» вообще первый раз играла. У нее была сложная группа. Игры были тяжелые, но они нормально выступили, достойно выглядели. «Динамо» тоже хорошо выглядело. Да, не получилось выйти из группы, но не каждый же год это делать. Сильные команды были, поэтому нормально. «Шахтер» прошел дальше, но у них там, наверное, полегче было, все-таки Лига Европы. Но пожелаем удачи.

— Первая команда «Динамо», не вышла, а вот молодежка — с первого места. Как вы думаете, правильное ли это решение, наигрывать 19-летних парней в чемпионате Украины или им еще рановато?

- Я считаю, что если игроки уже могут заявить о себе, то почему их не выпускать. Я тоже начинал в 16-17 лет. Вот, а мы говорим, что в 23 года он еще талант. Дальше. Я слышал и читал, что президент клуба сказал, что нужно давать шанс молодежи. Это вполне нормальная позиция клуба. Если есть талантливые молодые, тем боле, что они вышли в плей-офф Лиги чемпионов, если есть там хорошие игроки, то они могут играть. Это не зависит от того молодой ты или старый — ты должен о себе заявлять и играть. Вот и все.

Но я кого-то из молодых и выделять не хочу. Молодых нужно ругать побольше.

— Как вы думаете, при отставании от «Шахтера» на 13 очков, у «Динамо» еще шансы навязать «горнякам» борьбу за чемпионство или киевлянам лучше потратить окончание сезона на подготовку к следующему чемпионату?

— Я считаю, что пока команда играет в чемпионате — чемпионат не закончен. А то, что нужно думать о будущем, то это нужно. Нужно и играть и думать о следующем сезоне. Я помню, когда при Газаеве «Динамо» было на 11 очков впереди, а чемпионом стал «Шахтер». Поэтому пока игра не закончена, то нужно играть и нужно бороться.

— Для подготовки к сезону нужны серьезные трансферы. «Динамо» проиграло борьбу «Шахтеру» за Бланко Лещука из «Карпат». Не очень-то приятный факт, что игроки выбирают «горняков», а не киевлян, не так ли?

— Это, честно, не моя парафия. Трансферы и покупка игроков — это прерогатива президента клуба и главного тренера. Они выбирают, они говорят, на какую позицию и, если есть деньги, то они покупают. А куда перешел игрок — это его проблема. Я никакой тенденции не вижу, что уходят в «Шахтер», а не в «Динамо». В этом проблемы нет, вон, некоторые вообще в Китай уходят.

Источник — Xsport

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