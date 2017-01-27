Сельта в полуфинале Кубка Испании встретится с Алавесом

А хто соперницей то будет в финале? А то так обрадовались шо забыли написать с кем играть будет...

не уже ли ты ?поздравляю тебя девчуська!)))))

опять Рашка?....ну что ты будешь делать! Мельдооооониииий!

Вы полностью правы. Динамо - сегодня самый популярный украинский клуб в Украине... Но это не отме...

Та хватит уже « у світі та усюди» Мозамбик топит за Штольню