Сельта в полуфинале Кубка Испании встретится с Алавесом

Состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Испании. По её итогам четыре команды узнали соперников друг друга.
«Барселоне» выпало играть против мадридского «Атлетико», а «Алавес» встретится с «Сельтой», которая выбила из турнира мадридский «Реал».
Точные даты полуфинальных матчей станут известны позже.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.