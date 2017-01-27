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Сельта в полуфинале Кубка Испании встретится с Алавесом

«Барселона» сыграет с мадридским «Атлетико»

  • 27.01.2017 15:17
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Сельта в полуфинале Кубка Испании встретится с Алавесом
Состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Испании. По её итогам четыре команды узнали соперников друг друга. 
 
«Барселоне» выпало играть против мадридского «Атлетико», а «Алавес» встретится с «Сельтой», которая выбила из турнира мадридский «Реал».
 
Точные даты полуфинальных матчей станут известны позже.
 

Источник — Sport.ua

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