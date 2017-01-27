ОФИЦИАЛЬНО: Артем Шабанов – игрок Стали

© ФК Сталь. Артем Шабанов

«Сталь» информирует о подписании контракта сроком на 2,5 года с центральным защитником Артемом Шабановым.

Родился Артем Шабанов 7 марта 1992 года в Киеве. Рост - 189 см. 24-летний воспитанник киевского футбола за свою игровую карьеру до этого выступал за два клуба – столичный «Арсенал» и луцкую «Волынь». В составе канониров защитник отыграл четыре с половиной года, отметившись двумя играми за основу, больше играя за команду U-21 (86 матчей, 2 гола). В дальнейшем Шабанов три года выступал в «Волыни». В основном составе лучан на счету Артема 69 матчей и 1 гол, учитывая выступления в Кубке Украины.

Источник — ФК Сталь Каменское

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