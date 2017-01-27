ТОП-10 стран по клубным расходам на трансферы

В прошлом году был установлен новый рекорд по количеству трансферов и суммам выплат.

Футбольные ассоциации какой страны инвестировали больше всего денег в новых игроков?

10 место. Бразилия - 85 миллионов долларов. На фото: Дуглас дос Сантос в Атлетико Минейро.

9 место. Бельгия - 99 миллионов долларов. На фото: Андерлехт.

8 место. Россия - 114 миллионов долларов. На фото: Зенит.

7 место. Португалия - 178 миллионов долларов. На фото: Рафа Силва в Бенфике.

6 место. Франция - 207 миллионов долларов. На фото: Марио Балотелли и Игор Левчук в матче Бордо - Ницца в рамках Кубка французской лиги по футболу.

5 место. Китай - 450 миллионов долларов. Карлос Тевес в Шанхай Гринлэнд Шеньхуа.

4 место. Италия - 507 миллионов долларов. На фото: Гонсало Игуаин в матче Ювентус - Лацио в рамках Серии А.

3 место. Испания - 508 миллионов долларов. На фото: Альваро Мората.

2 место. Германия - 575 миллионов долларов. На фото: Матс Хуммельс в матче Бавария - Лейпциг в рамках Бундеслиги.

1 место. Англия - 1,3 миллиарда долларов. На фото: Поль Погба в Манчестер Юнайтед.

Хоть китайские клубы и развернули активную кампанию по приобретению именитых игроков, все же им еще далеко до участников Английской Премьер Лиги.

По материалам Goal.com.

Автор — Виктор Курко, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.