Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ТОП-10 стран по клубным расходам на трансферы

Команды какой страны потратили больше всего денег на переходы в 2016?

  • 27.01.2017 15:03
  • 583 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ТОП-10 стран по клубным расходам на трансферы

В прошлом году был установлен новый рекорд по количеству трансферов и суммам выплат.

Футбольные ассоциации какой страны инвестировали больше всего денег в новых игроков?

10 место. Бразилия - 85 миллионов долларов. На фото: Дуглас дос Сантос в Атлетико Минейро.

9 место. Бельгия - 99 миллионов долларов. На фото: Андерлехт.

8 место. Россия - 114 миллионов долларов. На фото: Зенит.

7 место. Португалия - 178 миллионов долларов. На фото: Рафа Силва в Бенфике.

6 место. Франция - 207 миллионов долларов. На фото: Марио Балотелли и Игор Левчук в матче Бордо - Ницца в рамках Кубка французской лиги по футболу.

5 место. Китай - 450 миллионов долларов. Карлос Тевес в Шанхай Гринлэнд Шеньхуа.

4 место. Италия - 507 миллионов долларов. На фото: Гонсало Игуаин в матче Ювентус - Лацио в рамках Серии А.

3 место. Испания - 508 миллионов долларов. На фото: Альваро Мората.

2 место. Германия  - 575 миллионов долларов. На фото: Матс Хуммельс в матче Бавария - Лейпциг в рамках Бундеслиги.

1 место. Англия - 1,3 миллиарда долларов. На фото: Поль Погба в Манчестер Юнайтед.

Хоть китайские клубы и развернули активную кампанию по приобретению именитых игроков, все же им еще далеко до участников Английской Премьер Лиги.

По материалам Goal.com.

Автор — Виктор Курко, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 27.01.2017 15:10
    +3
    Просто в ТОП-5 чемпионатов вклинился Китай, оттеснив Францию на 6-е место... А так, - все прогнозируемо и логично!
    Ссылка
    H4des
      H4des, 27.01.2017 15:23
    +1
    На фото: Матс Хуммельс в матче Байер - Лейпциг в рамках Бундеслиги. ????
    Ссылка
    Victorious
    online
      Victorious, 27.01.2017 15:29
    0
    H4des, 27.01.2017 15:23
    На фото: Матс Хуммельс в матче Байер - Лейпциг в рамках Бундеслиги. ????
    Конечно же Бавария - Лейпциг. Вы совершенно правы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.