ТОП-10 стран по клубным расходам на трансферы

В прошлом году был установлен новый рекорд по количеству трансферов и суммам выплат.
Футбольные ассоциации какой страны инвестировали больше всего денег в новых игроков?
10 место. Бразилия - 85 миллионов долларов. На фото: Дуглас дос Сантос в Атлетико Минейро.
9 место. Бельгия - 99 миллионов долларов. На фото: Андерлехт.
8 место. Россия - 114 миллионов долларов. На фото: Зенит.
7 место. Португалия - 178 миллионов долларов. На фото: Рафа Силва в Бенфике.
6 место. Франция - 207 миллионов долларов. На фото: Марио Балотелли и Игор Левчук в матче Бордо - Ницца в рамках Кубка французской лиги по футболу.
5 место. Китай - 450 миллионов долларов. Карлос Тевес в Шанхай Гринлэнд Шеньхуа.
4 место. Италия - 507 миллионов долларов. На фото: Гонсало Игуаин в матче Ювентус - Лацио в рамках Серии А.
3 место. Испания - 508 миллионов долларов. На фото: Альваро Мората.
2 место. Германия - 575 миллионов долларов. На фото: Матс Хуммельс в матче Бавария - Лейпциг в рамках Бундеслиги.
1 место. Англия - 1,3 миллиарда долларов. На фото: Поль Погба в Манчестер Юнайтед.
Хоть китайские клубы и развернули активную кампанию по приобретению именитых игроков, все же им еще далеко до участников Английской Премьер Лиги.
По материалам Goal.com.
Автор — Виктор Курко, Sport.ua
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