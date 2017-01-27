Черноморец отправился в Турцию

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Сегодня днем команда «моряков» вылететела из Одесского аропорта в Анталию. На турецком средиземноморье «Черноморец» проведет два тренировочных сбора и планирует вернуться в Украину 17-го февраля. На этот раз нкоманда разместится не в пригороде Сиде, поскольку привычное место дислокации последних лет, отель «Starlight», по решению его владельцев закрыт на зимний период. «Черноморец» будет проживать в отеле «Riu Kaya» (Белек) и тренироваться на футбольных полях, расположенных вблизи гостиничного комплекса.

В Турцию отправились следующие футболисты: Александр Азацкий, Александр Андриевский, Владимир Барилко, Дмитрий Безрук, Георги Гадрани, Олег Данченко, Владислав Кабаев, Даниил Каневцев, Александр Каплиенко, Кирилл Ковалец, Андрей Кожухарь, Дмитрий Коркишко, Сергей Люлька, Евгений Мартыненко, Евгений Мурашов, Николай Мусолитин, Денис Норенков, Сергей Петько, Михаил Попов, Сильвио, Евгений Смирнов, Никита Татарков, Максим Третьяков, Алексей Хобленко, а также три игрока, находящихся на просмотре. Уже в Белеке к команде присоединится Давид Хочолава, который находился в расположении первой сборной Грузии.

Запланированы восемь тренировочных матчей: 31 января — с «Нефтохимиком» (Бургас, Болгария) и «Ягеллония» (Белосток, Польша), 4 февраля — соперник уточняется, 9 февраля — с «Ферроникели» (Глоговац, Косово) и ФК «Бухара» (Узбекистан), 12 февраля — со «Слободой» (Тузла, Босния и Герцеговина) и БАТЭ (Борисов, Белоруссия), 16 февраля — со «Спартаком» (Юрмала, Латвия). Не исключено, что «морякам» удастся сыграть и девятый спарринг (о дате и сопернике будет сообщено дополнительно).

Источник — ФК Черноморец

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