Горан САБЛИЧ: «Лучшим футболистом в Динамо был Белькевич»

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Горан Саблич розповів про талант Андрія Ярмоленка, поділився очікуваннями від найближчих зустрічей збірної України з хорватами, а також відкрив секрет любові до України.

- Які футбольні особливості ви могли б виділити у Андрія Ярмоленка?

- У нього прекрасна швидкість. Андрій Ярмоленко може обіграти один в один. Це його кращі якості. Він сучасний вінгер, і я впевнений, що йому є місце в хороших європейських командах.

Цим і відрізняється хорватський футбол від українського. «Динамо» - це український гранд. Всі звикли до того, що в таких клубах, як в тому ж «Шахтарі» або «Динамо», повинні грати такі великі футболісти. Якби Андрій Ярмоленко був хорватом, він би вже 5-6 років тому грав за кордоном.

- Не могли не запитати вас про збірну. Всім відомо, що збірні України і Хорватії в одній відбірковій групі на чемпіонат світу-2018. Кого вважаєте фаворитом у майбутніх зустрічах і за кого будете вболівати більше?

- Я дуже люблю Україну, адже прожив там цілих вісім років. Також у мене народилася там донечка і ім'я для Андрійка я вибрав на честь мого найкращого друга Андрія з Києва. Ви вибачте мене, але я скажу, що фаворит - Хорватія.

З одного боку, у нас є футболісти, які грають в «Реалі», «Інтері», «Баварії». З іншого боку, я вірю, що збірна України також проб'ється на чемпіонат світу.

Я дуже сподіваюся, що Андрій Шевченко принесе щось нове для команди і дасть певний імпульс для збірної. Маю велику надію, що хорвати й українці пройдуть далі.

- Який матч з вашою участю в футболці «Динамо» запам'ятався найбільше?

- Складно сказати (Сміється). Запам'яталися такі ігри, як проти англійського «Ньюкасла», лондонського «Арсеналу» в Києві. Також пам'ятаю матч проти харківського «Металіста» в Кубку УЄФА, коли ми дійшли до півфіналу єврокубкового турніру. В цілому, багато було цікавих матчів.

- Хто був найкумеднішим гравцем київського «Динамо» у ваш час?

- Тіберіу Гіоане і Родріго були найсмішнішими. Родріго завжди на тренуваннях любив посміхатися і робити різні фінти. (Сміється)

Але найкращим футболістом, з яким я грав у «Динамо», був Валентин Белькевич... Людина була дуже сильним футболістом. Він був тим, хто допомагав іншим стати найкращим на футбольному полі. У нього було справжнє динамівське серце.

- На вашу думку, хто є найкращим іноземним гравцем сучасного «Динамо»?

- За останній час - це Домагой Віда. Він завжди віддається на полі до останнього.

- Свого часу ваш партнер по збірній Даріо Срна не радив вам перейти в донецьку команду?

- Ні. Шансів ніяких не було! (Сміється)

- Горане, під час вашого перебування в Києві з ким ви найбільше спілкувалися, дружили?

- У ті роки у мене там було дуже багато друзів, як на футбольному полі, так і за його межами. Зараз же я часто спілкуюся з усіма моїми старими знайомими, які проживають у Києві.

- Які найприємніші спогади про Україну та Київ?

- Я дуже добре себе почував в Україні. Це прекрасна країна, в якій живуть чудові люди. Повторюся, у мене там залишилося дуже багато друзів. Коли згадую ті часи, у мене на обличчі з'являється посмішка.

- Чи плануєте відвідати столицю України найближчим часом?

- Чесно кажучи, я був у столиці півтора місяці тому. Зараз же я взяв команду і часу особливо не буде знову приїхати до вас. Потрібно працювати, а в подальшому - подивимося.

Михайло ХОМЕНКО

Источник — 1927

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