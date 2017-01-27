Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Знаю, что мной интересуется Динамо»

Футболисты «Днепра» Валерий Лучкевич и Сергей Кравченко ничего не знают об интересе к ним со стороны бельгийского «Стандарда» и продолжают тренироваться с днепровской командой на сборах в Турции. Но Валерием Лучкевичем все-таки интересуется один известный клуб.
«Интерес «Динамо» ко мне? Да, слышал об этом, знаю, что киевляне мной интересуются. Агент мне все рассказывает, но говорит, чтобы я думал о футболе. Я очень люблю город Днепр, он мне уже стал родным. Меня все устраивает. Да, в клубе есть проблемы, но где их нет? Как говорится, хорошо там, где нас нет», – отметил Лучкевич.
Источник — ТК Футбол
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