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Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Знаю, что мной интересуется Динамо»

Но пока украинского футболиста все устраивает в «Днепре»

  • 27.01.2017 13:53
  • 1359 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Днепр. Валерий Лучкевич
© ФК Днепр. Валерий Лучкевич

Футболисты «Днепра» Валерий Лучкевич и Сергей Кравченко ничего не знают об интересе к ним со стороны бельгийского «Стандарда» и продолжают тренироваться с днепровской командой на сборах в Турции. Но Валерием Лучкевичем все-таки интересуется один известный клуб.

«Интерес «Динамо» ко мне? Да, слышал об этом, знаю, что киевляне мной интересуются. Агент мне все рассказывает, но говорит, чтобы я думал о футболе. Я очень люблю город Днепр, он мне уже стал родным. Меня все устраивает. Да, в клубе есть проблемы, но где их нет? Как говорится, хорошо там, где нас нет», – отметил Лучкевич.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 27.01.2017 14:15
    +3
    Давно пора на повышение. Парень с амбициями на основу сборной, та и вообще если бы он был не игроком мертвого Днепра, а кого то из первой троицы он скорее всего был бы в ее заявке.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 27.01.2017 15:11
    -1
    ... просто не можуть домовитися по з/п...
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