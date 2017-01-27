Скала доиграет сезон в первой лиге

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Стрийська «Скала» таки дограє чемпіонат у першій лізі. Незважаючи на фінансові проблеми, керівництво клубу прийняло рішення не знімати команду з чемпіонату України.

Раніше гравці «Скали» отримали статус вільних агентів і мали можливість шукати для себе нові команди. Двоє гравців «Скали» уже підписали контракти з новими командами. Дмитро Скакун став гравцем «Оболоні», а Владислав Клименко – «Інгульця».

У якому складі «Скала» дограє чемпіонат у першій лізі, хто ввійде в тренерський штаб команди, наразі невідомо. Велика ймовірність того, що це буде омолоджений склад команди, кістяк якої складуть «вчорашні» та теперішні гравці команди U-19. Також стало відомо, що частина гравців з основи стрийської «Скали» повертається до Стрия.

Источник — Гал-інфо

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