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Шахтер в Португалии: подготовка к поединку с Аустрией

Утреннее занятие донецкой команды не было слишком тяжелым

  • 27.01.2017 13:31
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Утром в пятницу «горняки» провели тренировку на поле отельного комплекса Cascade Welness. Занятие длилось всего час и носило предыгровой характер: несколько кругов бега и работа с мячами.

Уже сегодня состоится первый товарищеский матч «Шахтера» на сборе в Лагуше. Встреча с «Аустрией» начнется в 17:30 по киевскому времени.

Источник — ФК Шахтер

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