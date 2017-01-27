Шахтер в Португалии: подготовка к поединку с Аустрией

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Утром в пятницу «горняки» провели тренировку на поле отельного комплекса Cascade Welness. Занятие длилось всего час и носило предыгровой характер: несколько кругов бега и работа с мячами.

Уже сегодня состоится первый товарищеский матч «Шахтера» на сборе в Лагуше. Встреча с «Аустрией» начнется в 17:30 по киевскому времени.

Источник — ФК Шахтер

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