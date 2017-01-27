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Украинские арбитры вошли в шорт-лист ФИФА для участия в ЧМ-2019

В список попали Катерина Монзуль, Александра Ардашева и Марина Стрелецкая

  • 27.01.2017 12:50
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ФФУ
© ФФУ

Українські арбітри потрапили до списку кандидатів із 133 офіційних осіб матчу, обраних Міжнародною федерацією футболу до участі у фінальній частині Кубку світу 2019 року серед національних жіночих збірних команд, який відбудеться на полях Франції.

ФІФА визначила шорт-лист із 45 арбітрів та 88 асистентів арбітра, долучивши до нього найкращих рефері з більше ніж 750 представників жіночої футбольної Феміди. Серед залучених - українки Катерина Монзуль, Олександра Ардашева та Марина Стрілецька.

Аби потрапити до лімітованої когорти арбітрів, які працюватимуть на змаганнях серед топ-збірних світу, залученим до списку рефері належить взяти участь у спеціальних заходах ФІФА з підготовки до найбільшого міжнародного футбольного форуму у жіночому футболі.

Зокрема, з 2017 по 2019 рік на офіційних осіб матчу чекають три навчальних семінари ФІФА у Португалії, а також призначення на матчі Кубку Альгарве, КС-2018 серед 17-річних дівочих команд в Уругваї та КС-2018 серед 20-річних жіночих команд у Франції.

Источник — Федерация футбола Украины

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