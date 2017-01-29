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20-й тур
Реал Мадрид
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Реал Сосьедад
29.01.2017 21:45   ТВ-трансляция: 

Баски против Мадрида, Бетис вспоминает камбек с Барселоной

Sport.ua анонсирует 20-й тур испанской Примеры

  • 27.01.2017 16:40
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Баски против Мадрида, Бетис вспоминает камбек с Барселоной

После двух ярких матчей, закончившихся одинаковым счетом 2:2 – в Примере против «Атлетика» и в рамках Кубка Короля против «Эйбара», мадридский «Атлетико» вновь отправится в Страну Басков, где в рамках 20-го тура встретится с местным «Алавесом».

Из всех новичков Ла Лиги этого сезона, именно команда из Витории занимает наивысшую позицию, находясь  в десяти очках от зоны вылета. Баски очень мало забивают – всего лишь 17 мячей за 19 туров; зато и мало пропускают. Показатель 20 пропущенных голов – один из лучших в Примере.

Если болельщики «Алавеса» могут быть на 100% довольны своей командой (едва ли они ожидали чего-то большего от своих любимцев), то у фанатов «Атлетико» к красно-белым, по итогам этого сезона накопилось больше вопросов, чем ответов. 

«Атлетико», кажется, полностью смирился с невозможностью побороться за чемпионство. Так что игры «кольчонерос» в этом сезоне Ла Лиги – с одной стороны, не всегда приносят мадридцам желаемый результат; а с другой – почти во всех матчах этого сезона «индейцы» играли лишь на мизерный процент своих возможностей.

В матче против «Алавеса» у подопечных Симеоне есть хороший шанс победить, даже не выкладываясь на все 100%. Правда, «матрасникам» придется обходиться без помощи травмированных Облака и Фернандеса; также не сыграет дисквалифицированный Габи. У «Алавеса» потерь меньше – не сыграет только Эйнар Галилеа.

Начало очередного баскско-атлетичного противостояния в субботу, в 17:15.

«Алавес» - «Атлетико» Мадрид 

П1 -  6.04   Х -  3.7   П2 -  1.66 
 
Стадион: «Мендисорроса»
Арбитр:   Окон Арраис
Трансляция: Футбол 2  

 

Ничего особенного: просто «Сельта» выбила мадридский «Реал» из розыгрыша Кубка Короля. Это так, информация для тех, кто считал, что донецкому «Шахтеру» повезло со жребием.

Лигоевропейский соперник украинского клуба неплохо играет в этом сезоне, занимая восьмое место турнирной таблицы по итогам 19 туров. В рамках 20-й хорнады галисийцы отправятся в пригород Мадрида, чтобы сыграть отчетный матч против местного «Леганеса».

«Леганес», по итогам 19-ти туров занимает 17-е место Примеры, имея в активе лишь четыре победы. В последних семи матчах мадридцы не знают побед – последняя виктория «Леганеса» датируется еще ноябрем прошлого года (тогда  мадридцы дома обыграли «Осасуну»).

Для «Сельты», казалось бы, соперник проходимый. Тем более, после эпичного матча против «Реала», который добавил галисийцам запала. С этим согласны и букмекеры, называя фаворитом матча «Сельту».

Не на руку «Леганесу» травмы Ибаньеса и Коне. Травмированные игроки «Сельты» Бове и Орельяна уже вернулись к тренировкам, так что, скорее всего, они примут участие в субботнем матче, начало которого в 21:45.

«Леганес» - «Сельта» Виго

П1 -  2.41   Х -  3.22   П2 -  3.2 
 
Стадион: «Бутарке»
Арбитр:   Трухильо Суарес
Трансляция: Футбол   1

 

Продолжит программу тура противостояние андалусийского «Бетиса» и каталонской «Барселоны».

В последний раз «Бетис» побеждал «Барсу» еще на «Мануэль Руис ле Лопера» - так назывался «Бенито Вильямарин» до 2010 года. В марте 2008 года «огурцам» удалось обыграть «Барселону» со счетом 3:2.  К 16-й минуте «Барселона» вела в счете с преимуществом в два мяча, но дубль Эду и гол Хуанито позволили «Бетису» праздновать победу в том матче.

Правда, с тех пор «Бетису» ни разу не удалось обыграть «Барселону» и к матчу 20-го тура текущего сезона, андалусийцы подходят с низкими шансами изменить эту печальную статистику.

«Барселона», на неделе уверенно обыгравшая «Реал Сосьедад» в Кубке Короля, отправится в столицу Андалусии за новой «кровью». А точнее, за очередными зачетными пунктами, которых каталонцы растеряли уже достаточно. Команда Луиса Энрике продолжает борьбу за золотые медали в Примере, а значит, даже отсутствие травмированных Иньесты и Бускетса не должно помешать каталонцам побеждать в матче против андердога.

Хотя и в 2008 году фаворитом была «Барселона»… Закончилось все «remontada historica» (историческим камбеком), который болельщики «Бетиса» помнят и по сей день. Повторится ли чудо – узнаем в воскресенье, в 13:00.

«Реал Бетис» - «Барселона»

П1 -  10.25   Х -  6.13   П2 -  1.29
Стадион: «Бенито Вильямарин»
Арбитр:   Эрнандес  Эрнандес 
Трансляция: Футбол   2

 

Центральный матч тура Ла Лига припасла на десерт – воскресным вечером мадридский «Реал» примет баскский «Реал Сосьедад».

Баски в этом сезоне играют нестабильно, что, однако, не помешало им по итогам 19-ти туров занять четвертую позицию турнирной таблицы Примеры, опережая «Атлетико» и «Вильярреал». При этом, два тура назад «Ла Реал» пропустил четыре безответных мяча от «Севильи», а на неделе уступил «Барселоне» в кубковом матче, пропустив на сей раз пять мячей.

Мадридский «Реал», в 18-м туре, тоже уступил «Севилье» (ох уж эти неугомонные андалусийцы!) и тоже потерпел поражение в матче Кубка. Точнее, в ответном матче против «Сельты» команды сыграли вничью; только вот первая встреча осталась за галисийцами. Так что, минус один титул у мадридцев в этом сезоне.

В воскресенье «лос бланкос» поборются за куда более важный титул – победу в Ла Лиге. Для этого подопечным Зидана всего лишь нужно не проигрывать в оставшихся матчах. Всего лишь.

По итогам 18-ти туров, у мадридцев 43 очка в активе и один матч в запасе. И даже, несмотря на то, что «Реал» провел меньше матчей, чем «Севилья» и «Барселона», «сливочные» своих оппонентов опережают.

Однако, в случае потери очков «Реалом», на первое место Ла Лиги может взобраться «Севилья» (тут еще и андалусийцы должны брать очки в своем матче), что не снилось даже в самых сладких снах болельщикам «Севильи» перед началом сезона.

Помочь в этом севильцам может «Реал Сосьедад» и кадровые проблемы «Реала». Бейл, Родригес, Карвахаль, Марсело и Модрич  -- не примут участия в матче из-за травм. Даже для «Реала» - команды с внушительной скамейкой запасных – потери значительные.

Правда, и у басков не все так радужно. Гонсалес и Мартинес (травмы),  а также Берчиче (дисквалификация) – точно пропустят воскресный матч. На сегодняшний день под вопросом участие Агиррече и Сальдуа. Зато к тренировкам вернулся Бергара.

Самый яркий матч тура стартует в воскресенье, в 21:45. Лучшего досуга воскресным вечером – не придумаешь. 

«Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад»

П1 -  1.29   Х -  6.42   П2 -  9.75  
Стадион: « Сантьяго Бернабеу»
Арбитр:   Мелеро Лопес
Трансляция: Футбол   1

 

 
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Автор — Яна Кустол, Sport.ua

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