Зенит не будет обменивать Кришито на Раноккью

© ФК Зенит. Доменико Кришито

Футбольный клуб «Зенит» не собирается обменивать Доменико Кришито на защитника итальянского «Интера» Андреа Раноккью, футболист не покинет клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщил агент спортсмена Андреа Д’Амико.

Во вторник итальянский портал Passioneinter со ссылкой на источник сообщил, что 30-летнего Кришито могут включить в сделку по приобретению Раноккьи.

«Обмен Кришито на Раноккью невозможен, это только слухи. Доменико совершенно точно останется в «Зените» в это трансферное окно», - сказал Д’Амико.

Итальянский защитник выступает за «Зенит» с 2011 года. В сезоне-2016/17 в его активе 20 игр, в которых он забил четыре мяча и выполнил три голевые передачи. В общей сложности в санкт-петербургской команде он сыграл в 173 матчах и забил 13 голов. Контракт игрока с «Зенитом», согласно порталу Transfermarkt, рассчитан до лета 2018 года.

Источник — ТАСС

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