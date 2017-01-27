В Днепре не слышали об интересе Стандарда к Лучкевичу и Кравченко

Появилась информация о том, что футболисты «Днепра» Валерий Лучкевич и Сергей Кравченко в ближайшее время перейдут в бельгийский «Стандард».
Но руководство днепровского клуба ничего об этом не знает. Футболисты находятся в расположении «Днепра» и проходят учебно-тренировочные сборы вместе с командой, не собираясь никуда переходить.
Источник — ТК Футбол
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