В Днепре не слышали об интересе Стандарда к Лучкевичу и Кравченко

© ФК Днепр. Сергей Кравченко

Появилась информация о том, что футболисты «Днепра» Валерий Лучкевич и Сергей Кравченко в ближайшее время перейдут в бельгийский «Стандард».

Но руководство днепровского клуба ничего об этом не знает. Футболисты находятся в расположении «Днепра» и проходят учебно-тренировочные сборы вместе с командой, не собираясь никуда переходить.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.