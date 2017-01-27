Ворскла теряет Даллку-младшего

© ФК Ворскла. Ардин Даллку

Захисник ворсклян Ардін Даллку якийсь час не зможе в повну силу працювати в загальній групі з командою. Причиною тому стала сильна застуда 22-річного албанського легіонера. Аби імунітет футболіста тримати на належному рівні, лікарі склали спеціальний раціон для сприяння одужанню хворого, за чим пильнують щодня. Скільки днів піде на те, аби Ардін повністю розпрощався зі своєю недугою, наразі прогнозувати важко. В будь-якому разі, побажаємо футболісту якнайшвидше повернутися до строю.

Нагадаємо, що молодший з братів Даллку вже чотири роки живе в Україні, приїхавши до Полтави ще в 17-річному віці. Дебютував Ардін Даллку в останньому матчі 2016-го календарного року проти «Волині». Його гра на стадіоні «Авангард» у Луцьку залишила найліпші враження, й тренери всерйоз розраховують на хлопця у подальшому.

Источник — ФК Ворскла

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