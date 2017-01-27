Руслан МОСТОВОЙ: «Для нас приоретитет - атака»

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Головний тренер «Руху» Руслан Мостовий поділився враженням від перемоги над «Соколом», та оцінив дії потенційних новобранців.



Руслане Івановичу, вітаємо з першою перемогою у новому році. Однак, мабуть, сьогодні результат - не найголовніше ?

У нас в кожного футболіста було завдання як індивідуальні, так і командні взаємодії старалися награвати. Однак незважаючи на суперника, у цих іграх хочеться бачити більшого. Можливо, це перша гра і не всі хлопці зрозуміли мої вимоги. Але напрямок вибраний і всі це повинні усвідомлювати. Для нас пріоритет - атака, лінія нападу має виглядати потужно, бо люди приходять на футбол побачити як команда забиває голи.



Сьогодні, двоє центральних захисник «Руху» відзначилися голами?

Це не дивно. То сучасні вимоги футболу, стандартні положення, після яких у 80% команди забивають голи. Гадаю, з такими командами і особливо на цьому турнірі наші захисники ще проявлять свої бомбардирські навики.



Ярослав Кінаш, сьогодні упіймав кураж. Особливо у другому таймі, коли у нього виходило практично усе?

У Ярослава Кінаша великий потенціал, і нам його потрібно ще більше розкрити, він прекрасний і безумовно талановитий гравець, як і решта наших футболістів. Але сьогодні він в командних діях не виконав усіх завдань, натомість індивідуальну майстерність продемонстрував.



Сьогодні Волошин, Зубар і Лашин дебютували за «Рух». Які враження на Вас справила їхня гра?

Нажаль, щодо Лашину не можу нічого сказати, бо він травмувався. Волошин справив хороше враження, він розуміє вимоги та має швидкість, ще будемо на нього дивитися у наступних матчах. Зубару досі важко адаптуватися до наших вимог, у нього ще й така складна позиція центрфорвард, але я бачу його старанність та бажання грати, тому дамо йому ще шанс у наступних матчах.

Источник — ФК Рух Винники

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