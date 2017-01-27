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Алексей АНТОНОВ: «Габалу тяжело назвать городом»

Украинский форвард рассказал о последних событиях в своей карьере

  • 27.01.2017 11:16
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gabalafc.az. Алексей Антонов
© gabalafc.az. Алексей Антонов

Украинский нападающий Алексей Антонов рассказал о расставании с «Габалой», тренировках с «Днепром» и желании проявить себя в «Анжи».

— Алексей, продолжительное время о вас ничего не было слышно. Что случилось?
— В принципе все нормально. Просто последнее время находился в поиске команды. Некоторое время тренировался с дублем «Днепра», поддерживал форму.

— Не предлагали остаться в вашей бывшей команде?
— По известным всем причинам днепрянам сейчас нельзя заявлять новых футболистов, поэтому вопрос как бы отпал сам собой. Хотя, безусловно, «Днепр» близкий для меня клуб.

— Вы неплохо себя зарекомендовали в «Габале» у Романа Григорчука. Почему уехали из Азербайджана?
— Были некоторые разногласия с руководством клуба. Да и, по большому счету, я не горел желанием оставаться в Азербайджане. В общем, расстались мы по обоюдному согласию.

— Мучила ностальгия по Украине?
— Не столько ностальгия, сколько было тяжело в психологическом плане.

— В свободное от футбола время не было чем заняться в городе?
— Если честно, Габалу тяжело назвать городом, поэтому особо и рассказывать нечего.

— Чем положительным запомнился вам азербайджанский этап карьеры?
— Разве что выступлением в Лиге Европы. Это, можно сказать, была отдушина, ведь всегда хочется играть на высоком уровне в противостоянии с сильными командами. Думаю, мы выступали достойно, болельщики нас тоже хорошо поддерживали.

— Азербайджанский чемпионат популярен в стране?
— Трудно сказать. Возможно, функционеры и меценаты уделяют этому вопросу много времени и внимания, но вот посещаемость матчей первенства, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

— Сейчас вы находитесь в расположении «Анжи». Как попали в эту команду?
— Пока я тут на просмотре, поэтому говорить что-то конкретное не вижу смысла.

— В Украине у вас не было вариантов продолжить карьеру?
— Интерес был, но дальше разговоров дело так и не пошло.

— В «Анжи» вы вместе с еще одним украинцем — Денисом Дедечко. Вместе держитесь?
— Да. Делим одну комнату. С Денисом мы давно знакомы, вместе играли в Кривом Роге. Так что все нормально.

— На сборе в Турции ваша команда провела товарищеский матч с казахстанским «Актобе», который возглавляет Игорь Рахаев. Пересеклись с бывшим тренером «Металлиста»?
— Совершенно верно. Немного пообщались с Игорем Владимировичем о делах минувших, поддержали друг друга.

— Какие цели ставите для себя на ближайшее время?
— Я в Турции вместе с «Анжи», в котором постараюсь закрепиться. Хочется играть, поэтому приложу максимум усилий, чтобы таких простоев, как был во второй половине 2016 года, в моей карьере больше не было.

Источник — MatchDay

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