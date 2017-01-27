Горностаевский Мир вышел из отпуска

Розпочали підготовку до другої частини першості України серед команд Другої ліги футболісти горностаївського «Миру». Команда зібралась 24 січня на власній тренувальній базі в с.Горностаївка і до 3 лютого відновлюватиме фізичні та функціональні кондиції. На кінець збору, можливо, відбудеться одна контрольна гра.



Другий етап підготовки розпочнеться 8 лютого орієнтовно на базі ФК «Полтава» в селі Копили. На цьому зборі, крім бігової та атлетичної роботи, заплановано і декілька спарингів.



Щодо змін у складі, то з різних причин команду залишили захисники Михайло Лаптєв та Антон Музиченко,а також гравці атакуючої ланки Юрій Ком’ягін, Михайло Кривич, Захар Насімі, Євген Кателін.



Можливі і придбання, адже на перегляді перебуває ціла група футболістів.

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