Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Калиджури будет играть в атаке»

© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

Во втором матче 2017 года шалькеры хотят показать лучшую игру, чем против «Ингольштадта» и заработать три очка. При этом в стане команды все прекрасно понимают, что встреча с «Айнтрахтом» будет непростой.

«Против «Ингольштадта» мы играли не лучшим образом, но заработали три важных очка», - сказал Маркус Вайнцирль. Наставник кнаппенов уверен, что для того, чтобы взять три очка против гостей из Франкфурта, его команде нужно будет значительно прибавить. «Команда знает, что нужно делать. На прошлой неделе нам не удалось воплотить на поле все, что мы задумывали. Но сейчас мы переживаем период, в который очень важно заработать очки. Поэтому мы хотим непременно прибавить в матче против Франкфурта, с тем, чтобы заложить хороший фундамент в преддверии предстоящих недель».



Очевидно, что шалькеров ожидает весьма непростой матч, ведь «Айнтрахт» обладает одной из лучших защит чемпионата Германии. Несмотря на то, что на прошлой неделе команда Нико Ковача потерпела в Лейпциге поражение 0:3, «Айнтрахт» пропустил в текущем сезоне всего 15 голов. «Мы знаем, что «Айнтрахт» Франкфурт сильный соперник. Они провели очень хороший первый круг. Перед нами стоит очень сложная задача. Нам понадобится игра топ-уровня», - подчеркнул Вайнцирль.



Одна из главных задач – показать удачную игру в атаке. «В общем и целом мы должны действовать смелее», - подчеркнул Вайнцирль. «Против «Ингольштадта» нас заставили играть в длинный пас. При такой тактике нужно уметь отлично цепляться за мяч впереди. В первом тайме нам это не удалось. В целом мы должны создавать больше опасности в чужой штрафной».

В предстоящем матче Маркус Вайнцирль сможет рассчитывать на свежее пополнение. Набиль Бенталеб вернулся с Кубка Африки и готов сыграть важную роль в полузащите. Плюс состав «Шальке» пополнился Даниэлем Калиджури, который на днях перебрался в Гельзенкирхен из Вольфсбурга.



Маркус Вайнцирль сказал, что оба игрока будут заявлены, но не уточнил, выйдут ли они в стартовом составе или начнут встречу на скамейке запасных. «Оба могут выйти в стартовом воставе. Самое главное для нас – это выставить оптимальный стартовый состав и иметь возможность в течение матча сделать три хороших замены, которые смогут придать нашей игре дополнительный импульс».



Относительно Калиджури Вайнцирль заявил следующее: «В «Вольфсбурге» он играл скорее на оборонительной позиции, но мы задумываем использовать его в атаке. Он может играть на обоих флангах и хорошо впишется в схему 3-4-3. Мы рады, что смогли приобрести такого опытного и быстрого игрока».

Источник — ФК Шальке

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