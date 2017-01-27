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Денис ВАСИН: «Тяжело играть в таком состоянии, но нужно терпеть»

Футболист «Стали» подвел итоги встречи с «Тыргу-Мурешем» (2:0)

  • 27.01.2017 10:41
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ФК Сталь. Денис Васин
© ФК Сталь. Денис Васин

Автор первого мяча «Стали» в 2017 году Денис Васин пообщался с клубной пресс-службой.

- Денис! Во вторник вы провели первый спарринг, обыграв «Тыргу-Муреш. Уже чувствуются изменения в командной игре после прихода Леонида Кучука?
- Да. Леонид Станиславович объясняет, что каждый из нас должен делать в той или иной ситуации, а мы стараемся все сказанное воплотить на футбольном поле.

- Каково играть в футбол под нагрузками?
- Тяжело играть в таком состоянии. Но надо терпеть. Тайм выдержали. Считаю, что все наши ребята в игре против «Тыргу-Муреш» сыграли достойно.

- Скажи, пожалуйста, чье было решение именно тебе доверить право пробития пенальти?
- Это было решение капитана. Максим Каленчук сказал мне пробить пенальти. Я подошел к точке и выполнил одиннадцатиметровый удар.

- Ты и дальше будешь штатным пенальтистом в команде?
- Если ребята решат довериться мне в этом вопросе, буду стараться их не подвести.

Источник — ФК Сталь Каменское

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