Денис ВАСИН: «Тяжело играть в таком состоянии, но нужно терпеть»

Автор первого мяча «Стали» в 2017 году Денис Васин пообщался с клубной пресс-службой.
- Денис! Во вторник вы провели первый спарринг, обыграв «Тыргу-Муреш. Уже чувствуются изменения в командной игре после прихода Леонида Кучука?
- Да. Леонид Станиславович объясняет, что каждый из нас должен делать в той или иной ситуации, а мы стараемся все сказанное воплотить на футбольном поле.
- Каково играть в футбол под нагрузками?
- Тяжело играть в таком состоянии. Но надо терпеть. Тайм выдержали. Считаю, что все наши ребята в игре против «Тыргу-Муреш» сыграли достойно.
- Скажи, пожалуйста, чье было решение именно тебе доверить право пробития пенальти?
- Это было решение капитана. Максим Каленчук сказал мне пробить пенальти. Я подошел к точке и выполнил одиннадцатиметровый удар.
- Ты и дальше будешь штатным пенальтистом в команде?
- Если ребята решат довериться мне в этом вопросе, буду стараться их не подвести.
Источник — ФК Сталь Каменское
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