Лучкевич и Кравченко станут игрокам Стандарда

Молодец Марта так держать, завтра финал по Евроспорту 2 в 4:00, надо всем смотреть, может мы набл...

Странная статья и заголовок)) от издательства которое работает прямо и косвенно на Рыната Лионидо...

WADO, дружище, перестань отвечать сам себе, ещё и на разных языках, вы еще Сельту не прошли, а ты...

То что на восток пришел "русский мир" и его жители рассосались по всей Украине, еще не ...

То что шахтёр более профессионален во всех футбольных и околофутбольных вещах это понимает каждый...