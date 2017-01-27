Лучкевич и Кравченко станут игрокам Стандарда

Полузащитники «Днепра» Валерий Лучкевич и Сергей Кравченко в ближайшие дни могут стать игроками льежского «Стандарда».
Бельгийский клуб уже договорился с «Днепром» и сейчас согласовывает с футболистами условия личных контрактов.
После 22 туров «Стандард» идет на 9-м месте в чемпионате Бельгии.
Источник — Трибуна
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Лучкевич совсем бы не помешал Динамо
А зачем ему Динамо?
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