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Лучкевич и Кравченко станут игрокам Стандарда

«Днепр» теряет еще двух игроков в межсезонье

  • 27.01.2017 10:27
  • 1866 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Днепр, Валерий Лучкевич
© ФК Днепр, Валерий Лучкевич

Полузащитники «Днепра» Валерий Лучкевич и Сергей Кравченко в ближайшие дни могут стать игроками льежского «Стандарда».

Бельгийский клуб уже договорился с «Днепром» и сейчас согласовывает с футболистами условия личных контрактов.

После 22 туров «Стандард» идет на 9-м месте в чемпионате Бельгии.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 27.01.2017 10:56
    -2
    Лучкевич совсем бы не помешал Динамо
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    icebeer
    icebeer, 27.01.2017 10:59
    +4
    Ihor8, 27.01.2017 10:56
    Лучкевич совсем бы не помешал Динамо
    А зачему ему Динамо?
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    filipini10
    online
      filipini10, 27.01.2017 11:19
    0
    icebeer, 27.01.2017 10:59
    Ihor8, 27.01.2017 10:56
    Лучкевич совсем бы не помешал Динамо

    А зачем ему Динамо?
    А по твоему Стандарт нужнее? ))))
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