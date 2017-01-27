Бруно ПЕРЕС: «Будем стараться приблизиться к Ювентусу»

Защитник футбольного клуба Рома Бруно Перес дал интервью Sky Sport.
В начале этого календарного года Рома забила 7 голов и ни одного не пропустила.
Очевидно, что сейчас наша команда переживает хороший момент. Мы упорно работали, чтобы достичь этого уровня и должны продолжать трудиться для достижения своих целей.
Команда обрела баланс в обороне?
Думаю, да. Фасио, Манолас, Рюдигер, Жезус, Вермален. Когда они играют, всё отлично. Мы обрели свою игру.
На флангах обороны тоже всё в порядке, не так ли?
Да, для меня и для Эмерсона предоставлена большая свобода, чтобы подключаться к атакам. Всё идет отлично.
Ты работал под руководством Вентуры. Похож ли на него Спаллетти?
Это два больших тренера. Сейчас я многому учусь, как делал это и под началом Вентуры. Я должен продолжать расти, чтобы выступать ещё лучше.
Выступая за Торино, ты забивал в ворота Ювентуса. Это был твой самый красивый гол?
Я часто пересматриваю тот гол. Это был лучший момент в моей карьере.
Какие цели преследует Рома?
Мы должны продолжать в том же духе, побеждая матч за матчем. Будем стараться приблизиться к Ювентусу в турнирной таблице. Мы должны быть к тому, чтобы воспользоваться ошибкой конкурента.
Скудетто является вашей целью?
Я верю в то, что это наша цель. Мы хорошо выступаем в каждом матче и способны достичь этой цели.
Ты способен выступать ещё лучше?
Я уверен в этом. Я ещё должен многому научиться и постараться продолжать показывать то, что умею.
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