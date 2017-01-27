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Ингулец: подготовка в самом разгаре

Команда из Петрово работает в тренажерном зале

  • 27.01.2017 08:23
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ФК Ингулец
© ФК Ингулец

Команда «Інгулець» продовжує готуватися до другої частини чемпіонату України серед команд першої ліги.

Холодна погода внесла певні корективи у плані підготовки команди. Футболісти сьогодні провели два тренування на навчально-тренувальній базі «Інгулець» – на першому занятті футболісти займалися силовими вправами, а на другому – фітнес.
Нагадаємо, що 28 січня «Інгулець» у селі Володимирівка в товариському матчі прийме дубль ФК «Олександрія».

Источник — ФК Ингулец

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