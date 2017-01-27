Ингулец: подготовка в самом разгаре

© ФК Ингулец

Команда «Інгулець» продовжує готуватися до другої частини чемпіонату України серед команд першої ліги.



Холодна погода внесла певні корективи у плані підготовки команди. Футболісти сьогодні провели два тренування на навчально-тренувальній базі «Інгулець» – на першому занятті футболісти займалися силовими вправами, а на другому – фітнес.

Нагадаємо, що 28 січня «Інгулець» у селі Володимирівка в товариському матчі прийме дубль ФК «Олександрія».

Источник — ФК Ингулец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.