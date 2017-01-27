U-19: Динамо обыгрывает Сан-Педро

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Підопічні Юрія Мороза продовжують впевнено набирати форму після відпустки.



Вчора юнаки провели свою другу гру на зборах в Андалусії, де у тренувальному центрі Марбельї зійшлися з командою із сусіднього містечка «Сан-Педро». Погода у цей вечір була не надто футбольною, але навіть найсильніша злива не завадила «Динамо» U-19 продемонструвати якісний і видовищний футбол.

Контрольний матч



«Динамо» U-19 - «Сан-Педро» - 3:1



Голи: Наумець (1), Алексєєв (25), Козиренко (45, пен.) – Хуанфран (19, пен.)



«Динамо»: 1. Петрусь – 4. Дубінчак (к), 7. Калюжний, 3. Мельник, 17. Кошелєв – 13. Петрусенко. – 18. Козиренко, 8. Наумець, 21. Булеца, 10. Куліш – 9. Алексєєв



На заміну виходили: 12. Малюк, 30. Вантух, 2. Дмитрук, 5. Смирний, 25. Верхоланцев, 11. Цитаішвілі

Источник — ФК Динамо Киев

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