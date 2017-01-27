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Дубль Днепра сыграл вничью с ВПК-Агро

Молодежная команда днепрян работает на базе клуба

  • 27.01.2017 08:12
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УТБ ФК «Днепр» (искусственное поле). Контрольный матч.

«Днепр» (U-21) — «ВПК-Агро» — 1:1 (0:0). 

«Днепр» (U-21): Варцаба Игорь (Пономаренко Иван, 11; Варцаба Игорь, 46), — Бондарь Дмитрий (Демьяновский Кирилл, 46), Палюх Сергей, Кирычук Владимир, Кулинич Александр (Семенов Дмитрий, 46), — Войтиховский Максим, Вергун Дмитрий (Бандурин Алексей, 46), Будняк Иван (Беляев Александр, 21), Ильин Олег (Михайленко Иван, 76), Костышин Денис, — Михайленко Иван (Супряга Владислав, 46).

«ВПК-Агро»: Збарах, — Корж (Сидоренко, 65), Яременко (Мухин, 65), Васильев (Подун, 58), Пинчук (Жигалин, 58), — Панасенко (Клименко, 55), Шмиговский (Волков, 46), Ломака (Улицкий, 46; Кумпан, 58), Дьяченко (Прокопенко, 46), — Куприенко (Филимонов, 46), Авдеенко (Каварма, 46).

Голы: 1:0 Супряга (59), 1:1 Подун (73, с пенальти).

Источник — ФК Днепр

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