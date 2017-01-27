«Молодежка» Динамо обыграла Алаурино на сборах

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26-го січня свій черговий спаринг на іспанському зборі провела молодіжна команда київського «Динамо».



Підопічні Унаї Мельгоси і Ігоря Костюка зустрічалися з «Алауріно» (представник іспанської Терсери, 16-е місце з 20-ти команд своєї регіональної групи). Поєдинок проходив в Футбольному центрі Марбельї, в матчі допускалися зворотні заміни.



Товариський матч.



«Динамо» U-21 - «Алауріно» - 4:1 (1:0)



26.01.2017. Футбольний центр Марбельї



«Динамо»: 12. Маханьков (1. Кучерук, 46), 21. Карась, 16. Миколенко (9. Шапаренко, 30), 20. Тарануха, 3. Осман, 14. Чоботенко (к), 19. Оріховський (Миколенко, 61), 7. Мандриченко, 11. Кравченко (Янаков, 61), 17. Янаков (8. Ледньов, 30), 10. Щебетун (15. Русин, 46).



«Алауріно» (стартовий склад): 1. Хуанфран, 2. Маріо, 3. Бургос, 4. Каро, 5. Трікі, 6. Лупі, 7. Рікі, 8. Дуран, 9. Алекс Руїс, 10. Бері, 11 . залі.



Голи: Янаков (12, 82), Русин (68), Кравченко (79) - Залеа (60, з пен.)

Источник — ФК Динамо Киев

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