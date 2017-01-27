Жозе МОУРИНЬО: «Мы не проиграли, а сыграли 1:1»

Футбольной ассоциации Англии предстоит крепко поломать голову над тем, как наказать Жозе Моуринью за то, что после матча с «Халлом» он отказался признавать существование пенальти, который назначил в ворота «Юнайтед» рефери матча Джон Мосс.



Жозе уже дважды в этом сезон подвергался дисквалификации со стороны и ФА и в этот раз просто отказался признать существование эпизода, который многие английские эксперты назвали, как минимум, «надуманным».



«Мы не проиграли, счет матча 1:1, - сказал Жозе, отвечая на вопрос журналиста после завершения встречи. – Я видел только два гола – мяч Погба и гол, забитый соперником. Хороший гол, надо признать. Так что счет 1:1 – мы продолжили беспроигрышную серию, 18 матчей без поражений – это удивительный результат».



«Первый гол «Халла»? Я ничего такого не видел. Мы празднуем, мы в финале. Я не хочу говорить о пенальти или о качестве футбола. Всё было под нашим контролем, но зачем случилось нечто, что позволило игре открыться. Интрига матча изначально была мертва, и всё шло так, как мы хотели. Я не хочу ещё что-то говорить, этого достаточно. Я спокоен, я хорошо себя вел на скамейке – никакого удаления, никакого наказания, так что и слов больше не будет».



Жозе также «поддел» главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который после поражения в полуфинале от «Саутгемптона» заявил, что его команде мешал «странный ветер».



«Я не думаю, что мы являемся фаворитами финала. Неважно против кого и где мы играем, мы никогда не являемся фаворитами. Обычно на стадионах сильный ветер, поэтому играть там очень сложно».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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