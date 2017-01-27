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Парма продлила аренду стадиона до 2025 года

«Крестоносцы» еще минимум 8 лет будут играть на домашней арене

  • 27.01.2017 10:05
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Парма официально подтвердила, что клуб достиг договоренности с руководством города об эксплуатации Стадио Эннио Тардини до конца 2025-го года.

В рамках соглашения Дукали будут каждый год вносить средства за использование стадиона. Размер взноса будет зависеть от дивизиона, в котором будут выступать Джалоблу: 470 тысяч евро за Серию А, 300 тысяч за Серию Б, 210 тысяч за Лега Про и 200 тысяч за Серию Д. Кроме того Крестоносцы будут оплачивать все расходы, связанные с регулярным обслуживанием арены, а также с организацией поединков и улучшениями инфраструктуры.

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